Oblíbené torrentové úložiště CZTorrent opět nefunguje: zásah policie, nebo útok hackerů?

V posledních dnech nám chodí čím dál více dotazů k nefunkčnosti serveru CZTorrent, o čemž jsme v minulosti již několikrát informovali. Nyní je však výpadek větší a trvá několik dní. Co se stalo?

Před pár dny vydal uživatel Skippy (provozovatel CZTorrentu) na svém Twitteru poněkud znepokojivý tweet. Neuvádí proč CZTorrent nefunguje, ani kdy bude fungovat, jen oznámil jeho nefunkčnost, která by měla trvat až v řádech měsíců.

Drtit F5 bude v nejbližších dnech…? týdnech…? měsících…?.. zbytečné.

Čas ukáže… 🙏

It is, what it is… 😟

CZT OFF. ☠️

P.S.: neptejte se proč, je to zbytečné, prostě to vezměte jak to je, málokoho to mrzí víc než mě

— Skippy (@Skippy_CZT) September 6, 2020