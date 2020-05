Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano: I s malým počítačem jde hrát velké divadlo

Design: 95%

Výkon: 85%

Výbava: 75%

Cena: 75%

Total Score 82,5 %

Pamatujete si na svůj první počítač? Já ano a mám jej v živé paměti. Byl to starý desktop s procesorem Pentium III o taktu lehce přes 1 GHz, 512 MB RAM a diskem o takové velikosti, že by na něj v dnešní době nešel stáhnout ani jeden film. Na počítači ležel těžký CRT monitor a spolu s veškerým příslušenstvím zabíral všechno místo, které jsem tehdy měl na stole.

Tyhle vzpomínky se ve mně probudily, když jsem z krabice vybalil nový pracovní počítač. Domů mi dorazil Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano. A slovo „nano“ v jeho názvu je oprávněné. Je opravdu miniaturní – má šířku 17,5cm, hluboku 8,5cm a výšku jen směšné dva centimetry. Těchto malých rozměrů mohlo být docíleno mimo jiné i tím, že zdroj není součástí počítače, je externí, stejně jako u notebooků.

V první řadě přišlo zděšení – vždyť je to tak malé, že to mé nároky určitě nesplní. Ale parametry hovoří jinak. Procesor Intel Core i5 8365U o maximálním taktu 4,1 GHz, 8 GB RAM a 512 GB SSD disk. Kde je zakopaný pes, ptám se sám sebe.

Propojím jej s monitorem prostřednictvím jediného DisplayPort konektoru, zapnu, a kromě rozsvícení červeného světýlka typického pro zařízení řady ThinkPad se nic neděje. Tedy kromě monitoru, na kterém se rozsvěcuje logo Windows. Kde je hluk? Pasivní chlazení nemá. Dostavuje se až po chvíli, ve formě lehkého ševelení jednoho integrovaného ventilátoru.

V pozadí se ozve dingnutí – on má v sobě i reproduktor! Neustále dumám nad tím, jak se vše povedlo dostat do tak malého těla. I když Lenovo má svou řadu ThinkCentre Tiny, která je už tak malá, tohle mě dostalo.

Počítač je tak malý, že ho můžu hodit do boxíku, který je kompatibilní s VESA uchycením na zadní straně monitoru a záhy mám All-in-One počítač. Nikde žádný kabel, nikde žádný hluk. Jen to tlačítko pro zapnutí by mohlo jít vyvést nějak, aby šlo při umístění za monitor lehce stisknout. Ono tedy jde – stačí si koupit originální kit ThinkCentre Nano TIO cube pro uchycení. Ale ten já nemám.

Po pár hodinách práce se hluk zvyšuje. Ale není to nic enormního, je menší, než jaký produkuje můj pracovní ThinkPad. V šuplíku za monitorem se ke mně hluk nešíří tak snadno, takže při práci nijak nerozptyluje.

Ale dost superlativů. Je potřeba najít i nějaká negativa. Jenže, mě kromě ceny nic nenapadá. Je to malý počítač, který strčí svým výkonem do kapsy kdejaký ultrabook, nebo základní pracovní počítač. Má malou spotřebu, takže ani provozní náklady nejsou vysoké. Jedinou výtku bych měl k integrovaným reproduktorům. Pak se ale podívám na jeho rozměry a musím si položit další otázku – a co bys od něj ještě očekával?

K dokonalosti mu chybí málo. Třeba integrovaný vodotrysk, nebo solární panel pro provoz bez přítomnosti napájení. Ale ať dělám co dělám, žádná negativa opravdu nenacházím.

Tedy až na jedno. Pro připojení k monitoru má pouze DisplayPort a USB-C konektor. Takže pokud ještě fungujete na HDMI, bude potřeba investovat další stovku do koupi kabelu. To ale vykompenzuje přibalená bezdrátová klávesnice s myší. Lenovo ji prezentuje jako Calliope Wireless Mouse and Keyboard, jedná se však pouze o jiné označení pro Lenovo Essential Wireless Mouse and Keyboard. V této ceně bych spíše očekával set řady Lenovo Professional, ale ruku na srdce – myš každý používáme tu, která nám nejvíce sedí do rukou a klávesnici tu, na kterou jsme zvyklí.