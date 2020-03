Jak ušetřit náklady na tisk v inkoustové tiskárně?

Ceny cartridgí do inkoustových tiskáren rostou raketovým tempem nahoru. Originální barvy pro mnohé tiskárny se pohybují okolo čtyř set korun a výše – jako bonus mají malou kapacitu a po čase se jim vždy ucpává tisková hlava. Sám tisknu párkrát do týdne, nárazově však třeba i 300 stran. A cena tisku je astronomická.

Na druhou stranu je nutno dodat, že ceny tiskáren jsou neuvěřitelně nízké. Koupit multifunkční tiskárnu se skenerem a Wi-Fi konektivitou pod devět stovek dnes není problém. A v tom je kámen úrazu. Ztrátu z prodeje tiskáren si výrobci musí kompenzovat drahým inkoustem.

Když už jsem chtěl tiskárnu vyhodit a vyměnit ji za laserovou, rozhodl jsem se k tomu, od čeho naprostá většina výrobců své uživatele odrazuje a za co by vás byli schopni i oběsit. Ano, koupil jsem si neoriginální cartridge.

Jenže ta se po třetím tisku odporoučela do křemíkového nebe úplně, takže jsem tento pokus s výslednou cenou 66 Kč za vytištěnou stránku ukončil. Napadla mě tedy otázka – nešlo by do cartridge vyvrtat dírku a doplnit ji běžným inkoustem?

Použití plnící sady

Mé myšlenkové pochody se ukázaly jako výborné, protože hned poté jsem našel hromadu návodů, a dokonce i připravené plnící sady na doplnění inkoustu konkrétní cartridge. Plnící sada kompatibilní s cartridgí Canon PG545 vychází na necelých 70 korun a mimo plnící pomůcky, jako je nástroj pro vyvrtání dírky, rukavici, injekční stříkačku a jehlu obsahuje ampulku s 50 ml inkoustu. Což při udávaném objemu originální cartridge 8 ml znamená více než 6 naplnění.

A teď trochu matematiky – originální cartridge s 8ml náplně má udávanou „výdrž“ 180 stran tisku. Šest naplnění 8ml cartridge znamená 1080 vytištěných stran. Při ceně 70 korun za plnící sadu to tedy vychází na 0,065 Kč za vytištěnou stránku. A to je opravdu zanedbatelný náklad, pokud si propočítáme, že s originálním inkoustem vychází tisk jedné strany na takřka dvě koruny (při aktuální ceně 343Kč za cartridge).

Od teorie k praxi

Už při koupi jsem se dočetl mnoho příspěvků o tom, jak je doplnění inkoustu pracné a jak dokáže zašpinit byt. Nevím, jak je to možné a jak se to lidem povedlo, protože sám jsem technický antitalent, který je rád, když složí puzzle. Z 80 dílků…

Sady jsem objednal rovnou dvě a hned se do toho dal. Postup se bude u každé cartridge lišit, nicméně principem je odstranit samolepku na vrchní části, vyvrtat dílku, do injekční stříkačky naplnit inkoust a vstříknout jej do cartridge. Následně stačí dírku zpět zalepit samolepkou a můžete tisknout.

Po několika plněních mohu doporučit vždy plnit cartridge inkoustem o 2 ml méně, než je kapacita cartridge. Jinak se může stát, že přeteče a inkoust poteče jak spodem přes tiskovou hlavu, tak vrchem skrze vyvrtanou díru. V takovémto případě je nejlepší trochu inkoustu nasát zpět do stříkačky a otřít vyteklý inkoust kapesníkem.

Po vložení cartridge do tiskárny doporučuji provést čištění hlavy. Některé tiskárny hlídají hladinu inkoustu (otázkou je, jestli jej měří, nebo jestli jde jen o propočty), což však lze vypnout (u tiskáren Canon podržením tlačítka STOP na 5 sekund).

Problémy? Jen zanedbatelné

Půl roku po laborování s doplňováním inkoustu do tiskárny jsem nenarazil na žádný větší problém. Očekával jsem, že skrze vyvrtanou díru propadne do cartridge plast a ucpe ji. Nebo že v ní bude inkoust rychle vysychat. Ale nic z toho se nepotvrdilo.

První vážnější problém se objevil zhruba po třech měsících, kdy software tiskárny vypisoval hlášku o tom, že v cartridgi není inkoust, i když jsem do něj právě doplnil novou 5 ml dávku a vypnul kontrolku hlídání hladiny inkoustu přímo na tiskárně. V tento okamžik software stagnoval a nechtěl mě pustit k tisku. A když už stránku vytiskl, byly na ni viditelné čáry a vynechaná místa.

S domněnkou, že se jedná jen o chybu softwaru jsem cartridge vyzkoušel na tiskárně kamaráda, který má totožný model. A s údivem u něj fungovala správně. Že by si tedy tiskárna uchovávala nějaké informace o počtu použití cartridge a po čase jej „vypnula“? Nepomáhalo několikanásobné hloubkové čištění hlav a ani žádný jiný nástroj tiskárny. S jinou cartridgí tisk fungoval správně. Řešení bylo jednoduché a osvědčilo se mi i do budoucna – pokud tiskárna cartridge odmítne, stačí jej vyměnit za jinou, vytisknout 5 stránek a poté ji vyměnit opět za jinou. Znovu se vytiskne 5 stránek a cartridge vymění za původní, která nefungovala. A hle, cartridge funguje.

Od této doby tedy vždy „točím“ tři cartridge, které postupně co několik tisků měním a s problémem jsem se nesetkal.

Předchozí rok jsem neměl problém utratit za cartridge i dva a půl tisíce korun, což je relativně velká suma. Plnící sady využívám už půl roku a za tu dobu se má útrata snížila na pouhých 140 korun. Pokud budu pokračovat stejným tempem tisku i následujícího půl roku, dostanu se na takřka 900% úsporu financí při tisku. A to se vyplatí.